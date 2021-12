NASA lanza al espacio el telescopio 'James Webb'; explorará galaxias y el origen del universo

El telescopio espacial más grande y potente del mundo despegó el sábado en una ambiciosa misión para observar la luz de las primeras estrellas, galaxias y escudriñar el universo para buscar signos de vida.

El telescopio James Webb de la NASA salió de la Guayana Francesa, en la costa nordeste de Sudamérica, a bordo de un cohete europeo Ariane y hacia el cielo de la mañana de Navidad.

El observatorio, valorado en 10 mil millones de dólares, salió hacia su destino a 1,6 millones de kilómetros, o más de cuatro veces la distancia a la Luna. Tardará un mes en llegar y pasarán otros cinco meses antes de que sus ojos infrarrojos empiecen a escanear el cosmos.

Pero, primero deben desplegarse el enorme espejo y el escudo solar del telescopio, los cuales tardarán hasta 14 días después del lanzamiento.

Here it is: humanity’s final look at @NASAWebb as it heads into deep space to answer our biggest questions. Alone in the vastness of space, Webb will soon begin an approximately two-week process to deploy its antennas, mirrors, and sunshield. #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/DErMXJhNQd