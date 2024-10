El Mpox se expande por el mundo: Alemania confirma su primer caso

El Instituto Robert Koch (RKI), autoridad líder en el control de enfermedades infecciosas en Alemania, ha anunciado este martes la detección del primer caso de la nueva variante clado 1b del mpox en el país.

De acuerdo con el RKI, la persona se contagió de ‘viruela del mono’ durante un viaje al extranjero.

Este es el segundo caso registrado en Europa de esta variante. El primero se detectó en Suecia en agosto, en una persona que había visitado recientemente un país africano donde contrajo la enfermedad.

