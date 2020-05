¿Es el oxímetro de pulso el aparato casero ideal para identificar el coronavirus?

ESTADOS UNIDOS.- Autoridades médicas estadunidenses se encuentran divididas durante la pandemia por coronavirus respecto al monitoreo generalizado en casa con un dispositivo casero llamado Oxímetro de pulso, pues mientras que algunos indican que es la mejor opción de conocer si sé es portador de la cepa de Wuhan, hay otros quienes aseguran que los resultados pueden ser poco confiables.

De acuerdo con una publicación emitida por The New York Times y traducida por Infobae, esta opción de monitoreo personal fue sugerida por el médico Richard Levitan, quien se desempeña activamente en el Hospital Bellevue en Nueva York. El cual indicó que estaban llegando demasiados pacientes al nosocomio con niveles peligrosamente bajos de oxígeno, y esto los ponía en grave peligro de sufrir complicaciones graves y la muerte.

Debido a ello y a su experiencia profesional, Levitan recordó que entre los criterios para enviar a los pacientes a un aislamiento social en sus hogares destacan interrogantes como: ¿Cuál es tu nivel de oxígeno? ¿Cuál es tu pulso?

Fue así que el doctor Richard llegó a la conclusión de que “Con un oxímetro de pulso y un termómetro, los estadounidenses pueden estar preparados y ser diagnosticados y tratados antes de enfermar de manera grave”, afirmó al medio americano.

Por su parte sus detractores refieren que los estudios de confiabilidad muestran resultados variados y hay pocos lineamientos para elegir uno. Sin embargo, muchos médicos les están aconsejando conseguir uno a sus pacientes, lo cual lo está haciendo el dispositivo predilecto de la pandemia.

¿Qué es y cómo funciona un oxímetro de pulso?

Un oxímetro de pulso es un dispositivo pequeño que parece una especie de pinza para ropa pero grande. Te lo puedes poner en el dedo cómodamente (la mayoría exige tener la uña hacia arriba) y en unos segundos se encienden unas luces con números que indican tu nivel de oxígeno en el cuerpo y tu ritmo cardiaco. La mayoría de la gente sana tendrá una lectura de oxígeno de entre el 95 y el 98 por ciento. Algunas personas con padecimientos existentes podrían tener una lectura normal más baja. Debes ponerte en contacto con tu doctor si el número baja del 92 por ciento o menos.

El dispositivo también mostrará tu ritmo cardiaco. El ritmo cardiaco normal para un adulto en reposo oscila entre los 60 y los 100 latidos por minuto, aunque los atletas con un acondicionamiento cardiovascular mayor tendrán un pulso más bajo.

Al ingresar tu dedo en el aparato,el oxímetro de pulso, emite diferentes longitudes de onda de luz a través de tu dedo (no se siente nada). Está en busca de hemoglobina, una molécula de proteína en la sangre que transporta el oxígeno. La hemoglobina absorbe diferentes cantidades y longitudes de onda de luz según el nivel de oxígeno que transporte. Tu oxímetro de pulso mostrará una lectura numérica: un porcentaje que indica el nivel de saturación de oxígeno en la sangre. Si has ido a una consulta con algún doctor en los últimos veinte años, has usado un oxímetro de pulso.

El dispositivo funciona mejor con manos calientes que con manos frías. Además, debido a que los niveles de oxígeno pueden fluctuar, considera tomar mediciones varias veces al día. También pruébalo en distintas posiciones: por ejemplo, acostado o caminando. Toma notas.

El producto es necesario, pero no vital

Levitan hizo notar que los pacientes con Covid-19 pueden experimentar una caída potencialmente peligrosa de la saturación de oxígeno sin tener problemas respiratorios evidentes. Sin un oxímetro de pulso, tal vez nunca lo sepan o se pueden acostumbrar mucho a la sensación, a pesar de tener niveles muy bajos de oxígeno. Para cuando van al hospital con falta de aliento, sus niveles de oxígeno habrán bajado de manera significativa y podrían tener neumonía avanzada por Covid.

Cabe mencionar que luego de esta publicación los oxímetros de pulso se pusieron en alta demanda, por lo que es posible que en este preciso momento no encuentres un modelo enlistado en la base de datos de la FDA y tengas que conformarte con lo que encuentres. Es por ello que se recomienda de que evites caer en la paranoia de necesitar el producto, pues el mismo médico que lo propuso asegura que una manera de suplirlo es tomarte el pulso manualmente pues lo importante es la tendencia, no una sola lectura.