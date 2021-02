Estados Unidos: Comida no es vía de contagio de Covid-19, señala la FDA

Mariana Montes González

MÉXICO.- ¿Puedes contraer Covid-19 a través de la comida y los recipientes de alimentos que recibes en el servicio a domicilio o en la despensa? Todo apunta a que no, señala la Food and Drug Administration (FDA), de Estados Unidos.

"Basados en el entendimiento de la información científica disponible ahora y apoyados del abrumador consenso de la comunidad científica mundial, (se considera) que es muy poco probable que los alimentos que consumen y los envases que tocan propaguen el coronavirus", indica un boletín de la FDA.

Es importante saber, agrega, que la principal vía de contagio del nuevo padecimiento respiratorio es de persona a persona, a diferencia de los virus intestinales como el norovirus o la hepatitis A que enferman a las personas mediante comestibles contaminados.

En Nuevo León, las autoridades sanitarias han permitido que los restaurantes operen mediante servicios para llevar durante los periodos con altos números de contagios.

"Dado que la cantidad de partículas virales que en teoría se podría levantar al tocar una superficie es pequeña y la cantidad necesaria para infectar a un sujeto por inhalación oral es alta, la probabilidad de infección por tocar la superficie de un recipiente es considerada extremadamente baja", explica la agencia.

La FDA dice que llega a esta conclusión a partir de datos compartidos a nivel global, como los de la Comisión Internacional de Especificaciones Microbiológicas de Alimentos.

Este organismo, por ejemplo, señala que a pesar de los miles de millones de platillos y de contenedores manejados desde el inicio de la pandemia no ha habido prueba de que éstos sean rutas importantes de contagio del patógeno que causa Covid-19.

"Además, ninguna transmisión ha sido atribuida a los productos alimenticios que atraviesan los sistemas de vigilancia nacionales e internacionales", concluye la FDA.

No bajes la guardia

La baja probabilidad de contraer Covid-19 a partir de alimentos y recipientes no debe ser motivo para bajar la guardia, señalan los Centers for Disease Control and Prevention, de Estados Unidos.

"Después de comprar y manejar recipientes de comida, o antes de preparar los alimentos es importante que laves tus manos con jabón y agua por al menos 20 segundos", indica la agencia en su portal web.

"Si no hay jabón o agua disponible, usa gel antibacterial que tenga al menos 60 por ciento de alcohol. No olvides cubrir todas las superficies de tus manos".

También es vital que regularmente limpies las mesas y los gabinetes de la cocina con los productos desinfectantes conocidos. Si tus alimentos llegan en bolsas de tela, puedes lavarlas y secarlas a la mayor temperatura posible.

Eso sí, advierte la agencia gubernamental, no laves los alimentos con lejía, alcohol, desinfectante o cualquier otro químico de este tipo.

