No ignores tus emociones, la ciencia te dice por qué

CIUDAD DE MÉXICO.- El cuerpo humano 'es un universo' lleno de misterios, son distintas las formas en las que se puede expresar y es por eso que los sentimientos y las emociones no se deben reprimir, estudios demuestran que ignorarlas puede ser dañino para el cuerpo y la mente.

De acuerdo con el portal Muy Interesante, vivimos en una sociedad que constantemente sugiere que estas deben ser controladas o evitadas. Es muy común escuchar comentarios como: “aguantate”, “contrólate” o “no llores”. En la mayoría de las culturas estar triste es una debilidad y se aconseja distraer la mente u olvidar lo que la provocó a través de distracciones como la televisión, el alcohol y las drogas.

Como seguro lo has notado, la depresión y ansiedad no solo se manifiestan en los pensamientos, sino que provocan tensión en la espalda, malestar estomacal o dolores de cabeza: todas son formas en las que la mente está pidiendo que se tome en cuenta el sentimiento. No escuchar al cuerpo puede provocar un ataque al corazón, enfermedades, insomnio e incluso trastornos psicológicos.

¿Por qué las emociones se manifiestan en el cuerpo?

Neurólogos y científicos han identificado que esto se debe a que existe una zona del cerebro que envía señales principalmente al corazón, los pulmones y los intestinos,como un método de supervivencia. Emociones como el miedo, el peligro y el estrés detonan mensajes para que las personas puedan reaccionar eficazmente ante los causantes, pero esto sucede de manera inconsciente y mucho antes de que la persona se de cuenta de qué está sintiendo.

¿Qué se hace con las emociones?

Aunque no es posible controlarlas, se puede elegir la manera en que se reacciona a ellas. Basta con hacer conscientes los sentimientos para poder asimilarlos y tratarlos. Muchos psicólogos argumentan que entender de dónde vienen puede ayudar a aliviarlos y a eliminar los padecimientos físicos que provoca.