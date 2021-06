Vacunación antiCovid de adultos beneficia a niños en EU

ESTADOS UNIDOS.- Después que las jornadas de vacunación avanzaran a marcha constante en el país de las barras y las estrellas, nuevo estudio demostró que la vacunación masiva en adultos también ha beneficiado a la población infantil.

Las estadísticas más recientes arrojan que, desde que comenzó la inmunización mundial, los nuevos casos de Covid-19 en niños y adolescentes han disminuido. Estos hallazgos sugieren que, a diferencia de lo que se creía, son los adultos quienes infectan a los infantes. Sin embargo, parte de la comunidad científica se resiste a creer esta hipótesis y temen que los más pequeños se conviertan en el principal reservorio del SARS-CoV-2.

Desde que iniciaron las campañas de vacunación, alrededor del mundo, los especialistas se han preguntado si la población infantil debe ser tomada en cuenta como un sector prioritario para ser inmunizado. Estas cuestiones tienen relación con el hecho que son los menos afectados por los efectos del nuevo coronavirus.

De acuerdo con Monica Gandhi, científica de la Universidad de California, en Estados Unidos (EU), esto se debe a que la forma en que el virus afecta a los niños es "simplemente diferente". Las vías respiratorias de los niños, en proceso de madurar, tienen una cantidad menor de receptores, que son utilizados por el SARS-CoV-2 para ingresar a las células humanas e infectarlas.

En este contexto, la opinión científica se ha polarizado, dividida entre aquellos que piensan en inmunizar a la población infantil de sus ciudades, antes de la llegada del invierno, y en quienes destacan la importancia de donar estas dosis, aseguradas por los países desarrollados, a las naciones con pocas posibilidades de adquirirlas.

Este es el caso de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que, desde la publicación de los primeros ensayos clínicos en torno a las vacunas y menores de 16 años, ha sostenido que vacunar a niños y adolescentes no es una prioridad, dado que los suministros de los biológicos disponibles aún son insuficientes para satisfacer a los sectores que más las requieren.

"The extent to which unvaccinated children act as spreaders has implications for whether they should be vaccinated once the adult population has been — a question being hotly debated." https://t.co/NTus2FnVAB