Experimental y financiada por el gobierno, la vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca

REINO UNIDO.- Alrededor de unas 400 millones de dosis de una vacuna experimental contra la cepa que ha provocado la pandemia por coronavirus es la meta que pretende la farmacéutica AstraZeneca, esto luego de haber firmado un acuerdo con la Europe’s Inclusive Vaccines Alliance.

Este sábado 13 de junio, la empresa anglo-sueca anunció mediante un comunicado oficial que unió esfuerzos con la alianza creada por Alemania, Francia, Italia y Holanda para acelerar la producción del fármaco contra la Covid-19 que está a prueba en la Universidad de Oxford, el cual se espera esté listo para fines del 2020.

“La compañía busca expandir aún más la capacidad de fabricación y está abierta a colaborar con otras compañías para cumplir con su compromiso de apoyar el acceso a la vacuna sin fines de lucro durante la pandemia”, así lo manifestó su portavoz, Adrian Kemp.

La empresa anglo-sueca firmó recientemente acuerdos similares con Gran Bretaña, Estados Unidos y diversas organizaciones para fabricar 700 millones de dosis. También tiene licencia con el Instituto del Suero de la India para fabricar mil millones de dosis, principalmente para países de bajos y medianos ingresos. La capacidad de fabricación total actualmente es de dos mil millones de dosis, detalló en su comunicado oficial.

We have reached an agreement with the Inclusive Vaccines Alliance to supply up to 400 million doses of @UniofOxford’s potential #COVID19 vaccine to Europe at no profit https://t.co/eVXJs66S3b pic.twitter.com/yBRr5GRC56