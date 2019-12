Expertos alertan a las jóvenes: tendencia de 'labios del diablo" es peligroso

Agencia

Ciudad de México.- Los ‘labios del diablo’ se han convertido en la última, y ​​posiblemente la más extraña, tendencia de belleza que se ha infiltrado en las redes sociales este año.

Por supuesto que los retoques estéticos son comunes en la sociedad actual, pero las ganas de lograr algo distinto no cesan y en Rusia muchas clínicas estéticas promocionan lo que allí es la última moda viral: los ‘labios del diablo’ o ‘labios de pulpo’. Eso sí, no sin controversia.

Para lograrlos hay que aplicar una técnica que consiste en rellenar determinadas partes de los labios para que tengan una forma ondulada. Para ello, se utiliza el mismo ácido hialurónico que permite engrosar el tamaño de los labios, pero con la diferencia de que se inyecta en dosis más pequeñas y localizadas para lograr dar forma al borde del labio y así modificar su forma.

Esta sensación viral, que se cree que se originó en Rusia, ahora está en tendencia en Instagram en Reino Unido y otros países, con expertos y médicos advirtiendo que eviten el nuevo aspecto.

Los especialistas alertan del peligro

Una nueva moda viral que ha levantado ampollas dentro del sector y que ha provocado que muchos médicos especializados alcen sus voces en contra, advirtiendo de los peligros que conlleva.

Tigrán Alexanián, médico especializado en cirugía estética con más de dos décadas de experiencia, aseguró al medio ruso Sputnik que, aunque muchas clínicas ofrecen publicidad engañosa en las redes sociales con imágenes retocadas por ordenador, la técnica “es posible hacerlo, pero, ¿es esto necesario? Esta es la cuestión”.

“Las personas ya no saben cómo destacarse de los demás y se ponen a hacer esas cosas para acaparar la atención”, critica, tildando todo esto de “moda para individuos descerebrados”.

En cuanto a los riesgos, el cirujano advierte que el procedimiento “no es tan reversible” como prometen muchos esteticistas y que, pese a que es posible disolver el ácido hialurónico, siempre quedarán secuelas, aunque sean pequeñas. “No es completamente reversible. Me gustaría advertir a las personas que piensan hacérselo de que no siempre es posible volver al 100%. La gente que se hace estas cosas, se arrepiente y quiere volver a su forma anterior, pero ya no será como era antes”, aseguro.

Además, califica de “mal gusto” el nuevo procedimiento ofrecido por numerosos esteticistas en las redes.

“Hoy quieren una cosa, mañana otra. No sabemos qué enfermedades mentales pueden tener (los pacientes). No debemos hacer todo lo que quieran. Es muy importante que el médico evalúe la situación correctamente, los factores psicológicos, qué hay detrás”, indicó.

La doctora Krystyna, dentista cosmético y esteticista facial con sede en Londres, dijo: ‘No se puede cambiar la forma anatómica de los labios de esta manera. ‘Puedes afilar y contornear realzando el borde, pero estos “labios del diablo” no son naturales.