¿Por qué quitarse los zapatos podría ayudarte con tu peso?

CIUDAD DE MÉXICO.- Fue en 2002 cuando una investigadora de la Universidad de Stirling llamada Paula Baille-Hamilton acuñó el término obesógenos para referirse a una serie de agentes químicos ambientales que podían contribuir a que engordemos.

De acuerdo con el portal Quo, los llamados obesógenos pertenecen al grupo de los disruptores endocrinos, sustancias químicas que interfieren con nuestro sistema hormonal causando alteraciones metabólicas que provocan, entre otras cosas, el aumento de peso.

Y, ahora, un nuevo estudio realizado por equipos de las universidades de Aveiro y Beira, en Portugal, sugiere que un hecho tan sencillo como el de descalzarnos antes de entrar en casa puede ayudarnos a evitar ese indeseado aumento de peso. Pero, ¿por qué? Pues por el hecho de que de esa manera reducimos la cantidad de agentes químicos contaminantes que introducimos en nuestro hogar.

Según los investigadores, los humanos ingerimos una media de 50 miligramos de polvo al día, y los niños pequeños el doble de esa cantidad. Por eso, lo mejor para evitar alteraciones metabólicas es evitar en lo posible la presencia de obesógenos en nuestro hogar.

Por supuesto, nuestros zapatos no son la única fuente por la que esos agentes químicos pueden introducirse en nuestra casa. También están presentes en muchos productos cosméticos y de limpieza. Por eso, recomiendan reducir su uso al mínimo necesario.

Por supuesto, estas medidas por sí solas no van a hacer que perdamos peso (para eso es necesario cuidar la dieta y hacer ejercicio), pero pueden ayudarnos a evitar indeseados cambios metabólicos que nos hagan engordar más de lo esperado.

Las mentiras son más que hablar con información falsa, de hecho, existen tres tipos de mentiras: la omisión, cuando se oculta la verdad; la manipulación a través de datos verídicos, cuando se usan datos reales para desviar la atención de la respuesta real; y en la que se dice algo que no es verdad.

De acuerdo con información de Muy Interesante, usar la verdad para manipular o confundir es un acto bastante común, según un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology, además la mayoría de las personas que lo hacen no creen estar mintiendo.

Esta técnica se usa frecuentemente en negociaciones. El estudio pone el ejemplo de un vendedor de coches que debe hacer que su cliente le compre un automóvil con problemas en el motor. Cuando el cliente le pregunta si el motor está en buenas condiciones, el vendedor le dice: “encendió perfectamente esta mañana”, de esta manera se evita decir la verdad.

Los autores de la investigación –Todd Rogers, Richard Zeckhauser, Francisca Gino, Maurice Schweitzer y Michael Norton– describen el paltering, que es la acción de engañar con la verdad, como una de las mentiras más difíciles de identificar.