Implementan "prueba del vinagre" para identificar posibles casos positivos de coronavirus

COREA DEL SUR.- La pandemia por coronavirus ha demostrado que no solamente las personas que presentan fiebre pueden ser portadoras de la enfermedad de Wuhan, es por ello que las autoridades en los diferentes países han estado aplicando diversas estrategias con el fin de evitar la proliferación del Covid-19. Tal es el caso de Corea del Sur, en donde militares estadunidenses ya comenzaron a aplicar un sencillo test con vinagre.

De acuerdo con Infobae, una de las mayores preocupaciones es la posibilidad de los contagios por personas que no presentan síntomas y que puedan estar transmitiendo el virus sin tomar precauciones. Es por eso que personal militar de la guarnición de Daegu, en Corea del Sur, está realizando “la prueba del vinagre”.

Para este test no es necesario tomar la temperatura ni consultar sobre el historial de viajes o estado de salud de los familiares.

En varios puntos de la ciudad, los guardias de seguridad detienen a cada visitante y le ofrecen un pequeño algodón humedecido en vinagre. Según explicaron en sus redes sociales, “el principal síntoma para un 30% de los pacientes con casos leves es la pérdida del olfato (o anosmia), según estudios recientes, y el 66% de los pacientes de Covid-19 sufren de anosmia”.

¿Qué es la ANOSMIA y cuál es su relación con el Covid-19?







De acuerdo con el portal Manual MSD para profesionales, la anosmia es un síntoma establecido recientemente y ocurre cuando una inflamación intranasal u otra obstrucción impide que los olores ingresen en el área olfatoria; también, cuando el neuroepitelio olfatorio está destruido o cuando se destruyen los filamentos, los bulbos, los trayectos o las conexiones centrales del nervio olfatorio.

Los médicos detectaron muchos casos de personas que solo presentaban este síntoma sin tener la nariz congestionada. “Nos pareció raro”, confió el otorrinolaringólogo Alain Corré, del hospital Rothschild de París. Junto con su colega Dominique Salmon, del hospital Hôtel Dieu, hicieron la prueba a unos 60 pacientes con anosmia: el 90% eran positivos.

La pérdida del olfato parece ser un síntoma patognomónico, es decir, que por sí solo permite establecer un diagnóstico. “En el contexto actual, si usted tiene anosmia sin congestión nasal es que es positivo a la Covid-19, no vale la pena ni pasar el test”, según el doctor Corré. En ese caso, hay que aislarse para no contagiar a los demás, pero el síntoma en sí no es grave.

Por su parte un vocero de las fuerzas estadounidenses desplegadas en Corea del Sur, explicó a Newsweek que el procedimiento del test del vinagre comenzó el viernes en varios puntos de acceso en Corea del Sur. Además, aclararon que los hisopos utilizados son inmediatamente descartados.