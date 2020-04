Indagan sobre posible olor del coronavirus y su detección mediante el olfato canino

LONDRES.- Diversas investigaciones científicas han coincidido en que la pandemia por coronavirus tiene como característica el dañar el olfato y gusto de las personas infectadas, debido a ello, no suena tan descabellada la idea de enfocarse en el estudio del probable olor que podría desprender una persona enferma del virus de Wuhan.

El portal de noticias Forbes dio a conocer que la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), lanzó un informe en el cual asevera que los caninos podrían detectar a personas con apariencia saludable que no necesariamente se han dado cuenta de que son portadores del coronavirus Covid-19.

Te puede interesar: Piden a la población a usar apps de rastreo para luchar contra el coronavirus

El profesor James Logan, Jefe del Departamento de Control de Enfermedades de LSHTM y Director de ARCTEC, dijo: “Nuestro trabajo demostró que los perros pueden detectar olores de humanos con una infección de malaria con una precisión extremadamente alta, por encima de los estándares de la Organización Mundial de la Salud para un diagnóstico.

“Es temprano para la detección de olores de Covid-19. Todavía no sabemos si el Covid-19 tiene un olor específico, pero sabemos que otras enfermedades respiratorias cambian nuestro olor corporal, por lo que existe la posibilidad de que ésta también lo haga. Y si lo hace, los perros podrán detectarlo. Esta nueva herramienta de diagnóstico podría revolucionar nuestra respuesta ante el Covid-19 “.

Entrenamiento perruno, fundamental para esta labor contra el Covid-19

Los perros que busquen casos de Covid-19 serían entrenados de la misma manera que aquellos ya entrenados para detectar enfermedades como el cáncer, el Parkinson o las infecciones bacterianas, olfateando muestras en la sala de entrenamiento e indicando cuál contiene la enfermedad o infección.

También pueden detectar cambios sutiles en la temperatura de la piel, por lo que podrían saber si alguien tiene fiebre.

Una vez entrenados, los caninos también podrían usarse en los aeropuertos para identificar a los viajeros que ingresan infectados con el virus o para ser desplegados en otros espacios públicos.

La doctora Claire Guest, CEO y cofundadora de Medical Detection Dogs, dijo: “En principio, estamos seguros de que los perros podrían detectar Covid-19. Ahora estamos investigando cómo podemos detectar con seguridad el olor del virus de los pacientes y presentarlo a los perros.

“El objetivo es que los perros puedan evaluar a cualquier persona, incluidos aquellos que son asintomáticos y decirnos si necesitan una prueba. Esto sería rápido, efectivo y no invasivo, y garantizaría que los recursos limitados de prueba del NHS (servicio sanitario británico) solo se usen donde realmente se necesitan “.