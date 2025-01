India reporta casos de metapneumovirus humano tras brote en China

El Consejo Indio de Investigación Médica (ICMR) confirmó este lunes la detección de tres casos de metapneumovirus humano (HMPV) en bebés en diferentes regiones de la India.

Este virus respiratorio, identificado por primera vez en los Países Bajos en 2001, afecta principalmente a niños pequeños y puede provocar complicaciones graves como neumonía.

Según un comunicado del Ministerio de Salud y Bienestar Familiar indio, el primer caso corresponde a una niña de tres meses ingresada en un hospital de Bangalore.

El segundo fue detectado en un niño de ocho meses con antecedentes de bronconeumonía, quien ya se encuentra en recuperación. El tercer caso se confirmó en un niño de dos meses en un hospital privado de Ahmedabad.

The Human Metapneumovirus (#HMPV) is already in circulation globally, including in India, said the Health Ministry while stating that none of the cases in India have any travel history and that all the infected persons are recovering well.https://t.co/BvojDVTSGJ pic.twitter.com/Wp88BPUMfi