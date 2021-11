Gran Bretaña autoriza usar la pastilla contra Covid-19 de Merck

Gran Bretaña autorizó este jueves el uso del primer antiviral para tratar la enfermedad provocada por el corononavirus Sars-Cov-2.

Se llama molnupiravir y es la primera píldora que ha demostrado tratar con éxito el COVID-19, medicamento de la empresa fabricante de medicamentos Merck, según un comunicado difundido por la compañía.

Este es el primer país que permite el uso del tratamiento, aunque aún no se ha establecido la fecha a partir de la cual se comercializará al público en general el fármaco.

La píldora tiene autorización para ser administrada en personas mayores de 18 años que hayan dado positivo a Covid-19 y que registren por lo menos un factor de riesgo para desarrollar enfermedad grave.

BREAKING: Today we announced the first authorization in the world for our investigational #COVID19 #antiviral treatment, from the United Kingdom's MHRA.

El medicamento está diseñado para ingerirse dos veces al día en pacientes en edad adulta, que no hayan recibido la vacuna ni que requieran hospitalización.

La compañía precisa que este tratamiento es indicado solo para quienes tengan síntomas de leves a moderados.

También se recomienda que sea aplicado solos cuando la infección haya sido confirmada por una prueba de laboratorio, por la aparición de síntomas dentro de los cinco días posteriores a la aleatorización del estudio y al menos un factor de riesgo asociado con malos resultados de la enfermedad.

“Como terapéutico oral, molnupiravir ofrece una adición importante a las vacunas y medicamentos desplegados hasta ahora para contrarrestar la pandemia de COVID-19”, dijo el Dr. Dean Y. Li, vicepresidente ejecutivo y presidente de Merck Research Laboratories.

Merck también compartió que la solicitud ante la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) para la Autorización de Uso de Emergencia (EUA) de molnupiravir está bajo revisión.

Recientemente anunció que la Agencia Europea de Medicamentos ha iniciado una revisión continua de la Solicitud de Autorización de Comercialización de la compañía.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) dijo el mes pasado que reuniría a finales de noviembre un comité de expertos independientes para analizar la seguridad y efectividad del medicamento.

Los suministros iniciales serán limitados. Merck ha dicho que puede producir 10 millones de rondas de tratamiento hasta final de año, pero buena parte de eso ha sido ya reservado por gobiernos de todo el mundo.

Merck anunció el mes pasado resultados preliminares que mostraban que su medicamento reducía a la mitad las hospitalizaciones y muertes en pacientes con los primeros síntomas de COVID-19. Los resultados aún no han sido revisados por pares ni publicados en una revista científica, informa la agencia de noticias Associated Press.

La farmacéutica tampoco publicó detalles sobre los efectos secundarios del molnupiravir, salvo para señalar que su incidencia era similar entre las personas que recibieron los fármacos y las que recibieron placebos.

Las autoridades británicas anunciaron en octubre que habían asegurado 480 mil tratamientos y esperaban que miles de británicos vulnerables tuvieran acceso al medicamento este invierno a través de un estudio nacional.

“Hoy es un día histórico para nuestro país, ya que Gran Bretaña es ahora el primer país del mundo en aprobar un antiviral para el COVID-19 que puede tomarse en casa”, dijo el secretario británico de Salud, Sajid Javid.

BREAKING NEWS:



The UK has become the first country in the world to approve a COVID-19 antiviral - @MSDintheUK's #molnupiravir.



Great news from the @MHRAgovuk which will benefit the country's most vulnerable - we're now working at pace to deploy it to patients. pic.twitter.com/FCMRkMiUP9