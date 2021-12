¿Sabías que la ansiedad y estrés postraumático son discapacidades?

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, reconozcamos a este sector de la población que en nuestro entorno no suele ser visibilizado y es discriminado. ¿Sabías qué en el 2020 las personas con discapacidad constituían el 15 por ciento de la población mundial?

Más de mil millones, casi 190 millones de ellas tienen dificultades en su funcionamiento y necesitan, constantemente, servicios de asistencia, con base en la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, hay siete millones 168 mil 178 personas mexicanas con algún tipo de discapacidad, lo que es 5.7 por ciento de la población total; siendo el 53 por ciento mujeres y el 37 por ciento restante varones.

La discapacidad psicosocial puede ser una de las razones del aumento de los casos en México, no se menciona mucho esa limitación porque se trata de malestares temporales o permanentes que, supuestamente, no se marcan en el cuerpo y, al no ser visibles, se refiere a ellos desde una perspectiva médica como trastornos, por ejemplo, de ansiedad, depresión bipolar, entre otros estados de ánimo; personalidad, estrés postraumático y trastornos psicóticos, asegura la especialista.

Incluso la OMS reconoce que los más altos índices de depresión y ansiedad los tiene México, condiciones que aumentaron durante la pandemia.

De la población de #México 5.7% tiene #discapacidad (7 168 178), y de estos, 19% son analfabetas. #INEGI presenta estadísticas a propósito del Día Mundial de las #PersonasConDiscapacidad para contribuir a la promoción de los derechos de estas personas. https://t.co/7CnHvdTZVw pic.twitter.com/RzuA4pblv8 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) December 3, 2021

La población mexicana envejece, el país transita por un proceso de envejecimiento demográfico, así lo demuestran las cifras que en 1990 habitaban cuatro millones 988 mil 158 personas de 60 años y más, en 2019 fueron 13 millones 935 mil 501 personas de 60 años o más.

“Tal vez esa sea la explicación de que se considere que en México cada vez haya más población con alguna, porque estos factores, que son de orden biológico, social y económico, van generando o potenciando la discapacidad”, señala la especialista de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM.

Aunque se han tomado diversas acciones para crear conciencia sobre los grandes obstáculos a los que se enfrentan las personas con discapacidad, continúan siendo objeto de estigmatización y marginado, asimétricamente más pobres, constantemente desempleados y con mayor tasas de enfermedades.

“También hay logros en materia de derechos, gracias a los movimientos de personas con discapacidad que hablan en primera persona y a quienes constantemente impulsan acciones a su favor”, afirmó.

¿Quién protege los derechos y la dignidad de las personas con discapacidades?

En 2006 se originó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y se puso en marcha en 2008; a nivel global ha sido un logro y una base importante para que los Estados asuman compromisos y obligaciones con estás poblaciones, crea apertura y garantiza que se creen espacios seguros.

