InDre analiza primer caso sospechoso de variante ómicron de covid-19 en México

Este jueves 2 de diciembre el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) analiza un caso sospechoso de la nueva variante Ómicron de COVID-19, se presume que la persona portadora del virus es un viajero de Sudáfrica.

De acuerdo con fuentes consultadas por El Heraldo México, explicaron que esta primera prueba se obtuvo un resultado que apunta a tratarse de la variante Ómicron, pero por protocolo, el siguiente paso es llevar a cabo un proceso denominado secuenciación genética, el cual permitirá confirmar si se trata o no del primer caso de la variante ómicron, identificado en México.

Hasta el momento ninguna autoridad ha dado un comunicado oficial sobre el paciente infectado.

Cabe mencionar que el presidente López Obrador aseguró el 29 de noviembre que no había motivos de riesgo y de preocupación ante la nueva variante de Covid.

