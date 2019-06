Tener quien limpie tu casa, secreto de la felicidad: estudio

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Limpiar la casa puede ser tan satisfactorio como estresante e incluso deprimente para algunas personas. Según un estudio para ser feliz debes contratar a alguien que haga la limpieza de tu hogar.

De acuerdo con la investigación publicada en la Proceedings of the National Academy of Sciences, las personas de todo el mundo se sienten cada vez más presionadas por aprovechar su tiempo libre y su bienestar, publica el portal web del periódico Excélsior.

Esto se podría traducir en que, éstas usan su dinero para pagar servicios y ahorrar tiempo en tareas domésticas como la limpieza y lo cual, se ve reflejado en una mayor satisfacción de vida.

Los investigadores, liderados por la profesora Ashley Whilliams, quien también imparte clases en la Harvard Bussiness School, encuestaron a 4 mil 500 voluntarios en Estados Unidos, Dinamarca, Canadá y los Países bajos y se les preguntó sobre sus hábitos de limpieza doméstica y si invertían en algún pasatiempo.

“Si hay alguna tarea que genera temor con tan solo pensar en ella, probablemente valdrá la pena considerar si puede permitirse el lujo pagar para que alguien la haga por usted”, afirmó Elizabeth Dunn, otra de las investigadoras.

En una segunda parte del estudio, se les distribuyeron 40 dólares a las personas y se les dio la indicación de que los gastaran en el cine, irse de compras, a un restaurante, e incluso, para pagar a alguien por la limpieza de su casa.

Los especialistas notaron que los voluntarios se veían más animados y concluyeron que para ser feliz, lo mejor no es ir a los mejores restaurantes y en tomar los mejores vinos, sino ahorrar para que alguien limpie la casa por ti. Aunque es probable que, también nos volvamos más pobres.