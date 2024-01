¿Llegará a la luna? Misión Peregrine 1 informa fuga de combustible

Varias horas después de su lanzamiento desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida, la misión Peregrine 1 reportó una fuga de combustible que amenaza con frustrar su meta de llegar a la luna.

La empresa Astrobotic señaló en X (antes Twitter) que un problema en el sistema de propulsión causó una severa pérdida de combustible tras despegar con dirección al satélite natural del planeta Tierra.

We are working with @Astrobotic to identify the root cause of the propulsion issue and evaluate how it affects NASA’s five science investigations aboard the spacecraft.



Space is hard. We support our vendors and look forward to learning all we can. https://t.co/0J9gbuuUCh