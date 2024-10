Logra organización japonesa contra armas nucleares el Nobel de la Paz

El Nobel de la Paz 2024 fue otorgado este viernes a Nihon Hidankyo, una organización japonesa compuesta por sobrevivientes de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki.

Este reconocimiento destaca su incansable labor en la lucha contra las armas nucleares.

Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, subrayó que este premio llega en un momento crucial, cuando ‘el tabú contra el uso de armas nucleares está bajo presión’.

In awarding this year's #NobelPeacePrize to Nihon Hidankyo, the Norwegian Nobel Committee wishes to honour all atomic bomb survivors from Hiroshima and Nagasaki who, despite physical suffering and painful memories, have chosen to use their costly experience to cultivate hope and…

Según Frydnes, el comité ‘quiere honrar a todos los sobrevivientes que, a pesar del sufrimiento físico y de los dolorosos recuerdos, han elegido utilizar su costosa experiencia para cultivar la esperanza y el compromiso por la paz’.

Tomoyuki Mimaki, portavoz de Hidankyo, se encontraba cerca del ayuntamiento de Hiroshima cuando recibió la noticia.

Con emoción y asombro, exclamó: “¿Es realmente cierto? ¡Increíble!” .

Watch the very moment the 2024 Nobel Peace Prize was announced. Presented by Jørgen Watne Frydnes, chair of the Norwegian Nobel Committee.



See the full announcement: https://t.co/PrRM9ZAffX#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/3x0sUATJbN — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2024

El Nobel de la Paz ha reconocido anteriormente los esfuerzos para eliminar las armas nucleares.

En 2017, la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares fue galardonada, y en 1995, Joseph Rotblat y las Conferencias de Pugwash recibieron el premio por sus esfuerzos para reducir la influencia de las armas nucleares en la política internacional y, a largo plazo, eliminarlas.

Este año, el anuncio del premio se produjo en un contexto marcado por múltiples conflictos globales, especialmente en Oriente Medio, Ucrania y Sudán.

Alfred Nobel estipuló en su testamento que el Premio de la Paz debía otorgarse a la ‘mayor o mejor labor en favor de la fraternidad entre naciones, por la abolición o la reducción de los ejércitos y por celebrar y promocionar conferencias de paz’.

El año pasado, el galardón fue otorgado a la activista iraní Narges Mohammadi, quien lucha por los derechos de las mujeres y la democracia en su país, y se opone a la pena de muerte.

Su premio también fue un reconocimiento a todos los que se oponen a las políticas opresivas del régimen iraní.

Aunque se especuló que este año el premio podría quedar vacante debido a la turbulencia mundial, finalmente se otorgó con un mensaje claro en defensa de la paz.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2024 #NobelPeacePrize to the Japanese organisation Nihon Hidankyo. This grassroots movement of atomic bomb survivors from Hiroshima and Nagasaki, also known as Hibakusha, is receiving the peace prize for its…

El galardón incluye 11 millones de coronas suecas (aproximadamente 1 millón de dólares) y será entregado el 10 de diciembre, en el aniversario de la muerte de Alfred Nobel.

El lunes 14 de octubre se anunciará el último premio Nobel de la temporada, el de Economía.

Con información de AP