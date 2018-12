¿Hambre? Conoce los beneficios de comerte una manzana al día

Agencia

MÉXICO.- Comer una manzana al día aporta múltiples beneficios a tu salud, desde conservar la figura hasta mejorar la memoria y el tránsito intestinal.

Los estadunidenses tienen muy arraigada una frase, en torno a su salud: 'One apple a day, keep the doctor away' (Una manzana al día, mantiene lejos al doctor). Te presentamos aquí algunas de las razones, indica el portal de noticias Excélsior en su sitio web.

Rica en fibra, vitamina A y C, hierro, calcio, magnesio, potasio y flavonoides, la manzana acelera la pérdida de peso, además ayuda a prevenir enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes e hipertensión. Sin embargo, ¿qué otras cosas oculta este superalimento?

De acuerdo con un artículo de la North Carolina Department of Agriculture and Consumer Services, los fotoquímicos que se encuentran en la cáscara de la manzana inhiben en 43% el desarrollo del cáncer de colon; por otro lado, reducen el riesgo de sufrir de cáncer de pulmón.

Conoce técnicas para comer saludable y estar sano

Antes de cada comida, piensa negativamente sobre los alimentos poco saludables

En el estudio, los investigadores les pidieron a las personas que pensaran negativamente sobre alimentos poco saludables que les presentaron en los horarios de comidas, esto disminuyó hasta el 20% los antojos.

Antes de cada comida, piensa positivamente en alimentos saludables

Por otra parte, pensar de manera positiva en alimentos saludables, aumentó su apetito por comer este tipo de comida hasta en un 14%.

Entrena tu cerebro con antelación para evitar alimentos pocos saludables

También, analizaron que prepararse para tomar mejores decisiones ayudó, ya sea al mirar fotos de comida o pensar en los efectos que tiene la comida poco saludable, de esta manera ya estás predispuesto a elegir alimentos con beneficios para tu digestión, aportación energética y vitamínica.