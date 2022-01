La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer una serie de marcas que incumplen con la normatividad vigente, como contener menos producto del declarado, adicionar grasa no permitida, contener más azúcares, entre otras cosas.

En la Revista del Consumidor de la Profeco del mes de enero de 2022 explicó que encontró que el chocolate para mesa amargo que contiene más cacao y menos azúcares es el Moctezuma Uruapan Premium.

El Golden Hills chocolate en tableta contiene grasa de coco o palmiste "la cual no está en los tipos de grasa permitidos", ya que la norma solamente acepta aceite de palma, shorea robusta, illipe, shea, kokum gurgi y hueso de mango.

Los chocolates para mesa que tuvieron menos del contenido neto declarado fueron:

Precissimo con menos 11.4%

Moctezuma –6.5%

Abuelita -6%

La Suiza –4.2%

En el caso del chocolate en polvo Don Gustavo tuvo 12.8% menos del contenido que declara tener.

Con declaración nutrimental incompleta o que no cumplen con la normatividad de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas son: Kekua, que no ostenta su declaración nutrimental por cada 100 mililitros; Vitamin Choco Genius, al no declarar las grasas trans ni azúcares añadidos por cada 100 mililitros.

Los que contienen exceso de calorías y no lo advierten con una etiqueta de alerta son:

Abuelita para mesa y en polvo

Don Gustavo para mesa y en polvo

Choco Tavo en polvo

Ibarra para mesa

Así como: Morelia, Nesquik, Choco Choco, Vitamin Choco Genius e Ibarra en polvo aun cuando indica que es para "cuidado diario" y endulzado con Estevia.

La Norma Oficial Mexicana de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pide no poner en la superficie principal de exhibición de los productos leyendas como: "Adicionada con vitaminas y hierro".

A pesar de ello hay presentaciones que la incluyen como: Vaquita, precissimo, Ibarra cuidado diario, Great Value.

Otras leyendas prohibidas para ponerse en la superficie principal de exhibición es: "Reducido en grasa"; la cual la ostentan: Don Gustavo y Great Value.

Vitamin Choco Genius trae la leyenda "Contiene vitaminas y minerales" y Choco choco "12 Vitaminas y minerales en cada vaso".

Mientras que Vitamin Choco Genius no presenta la leyenda de advertencia "Contiene edulcorantes no recomendables en niños" a pesar de adicionarlos.

El laboratorio de Profeco sometió a 32 productos a prueba, de ese total fueron 12 chocolates para mesa y 10 en polvo; bajo el concepto "sabor a chocolate" tres fueron para mesa y siete en polvo.

