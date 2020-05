De no ser por las medidas de mitigación, el sistema de salud hubiera colapsado: Gatell

Ciudad de México.- Ciudad México.- Durante la conferencia de prensa de la Secretaría de Salud en torno a la pandemia del Covid-19, el subsecretario de Prevención y Promoción d la Salud, Hugo López-Gatell, manifestó que de no haber implementado la Jornada Nacional de Sana Distancia, el pico de la pandemia en la CDMX hubiera sido el 10 de abril, a muy poco tiempo de haber iniciado la epidemia en el país y el número de contagiados hubiera sido 74 por ciento superior al actual.

El funcionario explicó que los casos se hubieran dado en muy corto tiempo, pero el sistema de salud del área metropolitana hubiera colapsado y no hubiera podido atender todos los casos.

¿Qué hubiera ocurrido si no hubiera la Jornada Nacional de Sana Distancia?

“Para mediados de abril se hubieran registrado 38,773 casos confirmados en la capital del país en lugar de los 21,800 que ahora tenemos, y la primera predicción del gobierno, con las medidas de sana distancia, preveían 23,398 casos para el 13 de mayo”.

El Dr. López-Gatell señaló que muchas personas en redes sociales y medios de comunicación preguntan y comentan dónde está lo aplanado si los contagios siguen subiendo.

"La curva de contagios diarios va a seguir incrementándose hasta que llegue un punto de inflexión que detenga el aumento. Aplanar la curva no significa que no aumenten los casos, sino que se hayan reducido los contagios y que éstos se estén dando en un lapso de tiempo mucho mayor para poder atenderlos. La curva se aplana totalmente cuando ya no ocurren más casos, entonces la curva se convierte en una línea recta y a eso se le conoce como doblar la curva", explicó.