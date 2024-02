Misión Crew-8 ya tiene fecha aproximada de lanzamiento en Florida

La NASA y SpaceX se pusieron de acuerdo en lanzar la misión Crew-8 hacia la Estación Espacial Internacional (EEI) no antes del jueves 22 de febrero de este año, dándole tiempo a sus tripulantes seleccionados de prepararse.

Actualmente, se lleva a cabo el procesamiento del hardware y los sistemas terrestres para la nave espacial Dragon de SpaceX y el cohete Falcon 9, el cual le dará el impulso a la nave para salir del planeta Tierra y emprender su viaje.

La tripulación de la misión Crew-8 incluirá a los astronautas de la NASA Matthew Dominick (comandante), Michael Barratt (piloto) y Jeanette Epps (especialista en misiones), así como el cosmonauta especialista en misiones de Roscosmos, Alexander Grebenkin.

Su destino: el laboratorio de la EEI, donde estarán un aproximado de seis meses, enfocados en tareas operativas y de investigación.

We're targeting no earlier than Thursday, Feb. 22, for the launch of NASA's @SpaceX Crew-8 mission to the @Space_Station. Get the details on our #Crew8 blog: https://t.co/0hPrQ8vdlv pic.twitter.com/rBgsrDpV65