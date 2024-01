Muchos han sido los elegidos para alejarse de tierra firme y dirigirse a la Estación Espacial Internacional y ahora será el turno de la tripulación de la misión Crew-8 de la NASA, junto con SpaceX.

Serán 4 los afortunados en viajar a bordo de SpaceX Dragon (también llamada Endeavour) una lujosa y sólida nave de la compañía perteneciente al magnate, Elon Musk, despegando desde el Complejo de Lanzamiento 39A en el Centro Kennedy de la NASA, en Florida.

A pesar de no tener una fecha establecida para dar inicio a la misión, la NASA no ha parado de afinar los últimos detalles.

A veteran space traveler, a test pilot, and a doctor in aerospace engineering—get to know the @NASA_Astronauts heading to the @Space_Station on our upcoming #Crew8 mission: https://t.co/CWKffPmm6M pic.twitter.com/Uq1Sl6Ktdl