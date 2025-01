Módulo espacial capta impactante imagen del planeta Tierra

Una nave espacial privada de Estados Unidos captó vistas espectaculares de la Tierra mientras se dirigía a su misión en la Luna.

El módulo lunar de Firefly Aerospace, conocido como Blue Ghost, captó las imágenes una semana después de su lanzamiento y las transmitió a la compañía, que las compartió públicamente el viernes.

Our #GhostRiders captured the beauty of our home planet during another Earth orbit burn. This second engine burn (and first critical burn) adjusted Blue Ghost's apogee (the furthest point from Earth) using just our Spectre RCS thrusters. With just over two weeks left in Earth… pic.twitter.com/I1KBVEJSyy