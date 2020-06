¿Mosquitos, peor que el coronavirus? Estas plantas te ayudarán a repelerlos

MÉXICO.- La temporada de huracanes ha iniciado y muchas personas aún se encuentran en confinamiento debido a la pandemia por coronavirus. Pero el estar encerrados también les ha servido para evitar a los odiosos mosquitos, los cuales han comenzado a salir debido a las recientes lluvias que se han presentado en el país.

Estos insectos tienen la habilidad de fastidiarte las noches con sus odiosos zumbidos y picotazos. Lo que genera que te pongas de mal humor e incluso en algunos tipos de piel humana genera irritaciones que han obligado a uno que otro a solicitar ayuda médica.

Es por ello que a continuación te compartimos una manera natural de combatir a estos insufribles insectos, mientras que decoras tu hogar con elementos vegetales. Se trata de plantas que repelen a estos furtivos atacantes. Entre las cuales destacan las siguientes:

Albahaca

De acuerdo con el portal Mother Nature Network, la albahaca sirve para repeler moscas y mosquitos gracias a su aroma. Puedes ubicarla cerca de las puertas y en los sitios de tu jardín donde deseas relajarte.

También puedes fabricar un spray casero siguiendo estos pasos:

Vierte cuatro onzas (pocos más de 0.1 litros) de agua hirviendo en un recipiente con entre cuatro y seis onzas (entre 100 y 170 gramos) de albahaca fresca.

Déjalas reposar varias horas, luego sácalas y exprímelas sobre la mezcla.

Agrégale cuatro onzas de vodka barato y guárdalo en el refrigerador.

Podrás usarlo como spray cuando estés al aire libre, pero recuerda no aplicarlo sobre ojos, nariz y boca. Igualmente, antes de aplicarlo sobre la piel, no dejes de consultar a tu médico.

Romero

Otro repelente efectivo contra los mosquitos. Su perfume también mantiene alejados a otros insectos, como polillas y moscas. Es recomendable plantarla en macetas y soporta mejor climas cálidos y secos. Además esta planta te ayudará a condimentar tus comidas.

Caléndula

También conocida como margarita, esta flor muy fácil de cultivar mantendrá alejados a los mosquitos. Puedes colocarla en pequeñas macetas en la entrada a tu casa o en el patio.

Lavanda

Repele polillas, pulgas, moscas y mosquitos. Mientras que las personas aman su característico olor, los insectos la consideran como su peor enemiga. Puedes colocar ramos atados dentro de tu hogar para espantar moscas. También puedes plantarla en las áreas soleadas de tu jardín y en las entradas de la casa.

Menta

Otra planta que sirve para repeler mosquitos. Además, si colocas estratégicamente pequeñas macetas con menta en algunos sectores de tu jardín, ayudará a que otras plantas no tengan plagas. Su fresco olor mantendrá alejados a los insectos, pero si llegaran a picarte puedes frotarte una de sus hojas para aliviar la irritación. También puedes prepararte unas infusiones de menta que te dejarán un aliento fresquisimo.

Citronela

Al parecer, esta hierba es tan efectiva para repeler mosquitos que su aceite esencial es utilizado como un ingrediente indispensable en muchos repelentes comerciales.