Muestras del asteroide Bennu son reveladas por la NASA

Una gran y excelente noticia fue compartida por la NASA en sus redes sociales esta semana: las muestras del asteroide Bennu traídas por la nave OSIRIS-REx llegaron a salvo después de un largo viaje por el vasto y tenebroso espacio exterior.

Lo mejor de todo es que las muestras fueron fotografiadas y publicadas por la NASA en la plataforma X (antes Twitter) el 19 de enero.

It’s open! It’s open! And ready for its closeup. After successfully removing two final fasteners on Jan. 10, members of the @astromaterials team photographed the #OSIRISREx asteroid sample with a special technique to achieve super high-res images. https://t.co/bBrfFT3FoR pic.twitter.com/NTGMVFZCP3