Multimillonario busca pareja que lo acompañe a la luna

JAPÓN.- Un multimillonario japonés está buscando una mujer que lo acompañe hasta la luna, se trata de una oferta concreta que promete un viaje real hasta el espacio.

La propuesta la realizó Yusaku Maezawa, después de que anunciara su intención de convertirse en el primer turista espacial con un viaje a la luna en una nave de la compañía SpaceX.

Esa nave de la empresa creada por Elon Musk tiene previsto funcionar en el 2023.

La campaña la está haciendo desde un sitio de internet, en un aviso titulado ‘Amantes de la Luna llena’, y desde un inicio se deja claro que lo que está buscando es alguien especial que quiera acompañarlo.

