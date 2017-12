Cómo hablar con los niños sobre Santa Claus

Agencia

Ciudad de México.- Cuando los niños que creen en Santa Claus empiezan a crecer, los padres se enfrentan a un par de difíciles preguntas: ¿Dejará de creer este año? ¿Cómo le explico lo de Santa Claus sin robarles la "magia" de la temporada navideña?

De acuerdo con HuffPost, algunas mamás y papás que celebran la Navidad dijeron que nunca contaron a sus hijos que había un hombre que bajaba por la chimenea para dejarles regalos (y enseñaron a sus hijos a no echar a perder el espíritu de dar algo a los demás). Otros, compartieron las hermosas explicaciones de cómo hablaron con sus hijos del querido Santa.

He aquí 11 formas en las que los padres explicaron Santa a sus hijos y algunas reacciones simpáticas.

Santa vive en los pensamientos y en los corazones de todos los que algunas veces hacen cosas buenas por los demás.

"Le dije a mis hijos que Santa es real pero no en la forma en que ellos lo piensan. Vive en los pensamientos y en los corazones de todos los que algunas veces hacen cosas buenas por los demás. Con esa acción, se convierten en la esencia de lo que conocemos como Santa. Mis hijos ya están en sus veintes y si les preguntas con orgullo te dicen que creen en Santa".

Angela Robbins

Bueno, es magia divertida para la Navidad.

"Mi hijo más grande tenía 8 y le dió curiosidad y empezó a presionar buscando información. Cuando le dije que creer o no era una opción y le pregunté '¿Qué piensas y cómo te sientes?' me contestó que pensaba que era falso. Que él pensaba que su papá y yo éramos Santa. Mi respuesta fue: Bueno, es magia divertida para la Navidad. Y a Papá y a mi nos encanta sorprenderte en la mañana de Navidad. Y tus hermanas todavía piensan que Santa va a venir, así es que ayúdanos a conservar la magia'. Y se portó maravillosamente. Y hasta ahora nos ayuda con la sorpresa y la magia de la mañana de Navidad".

Teresa Ingram

Parecía aliviado y quería que alguien confirmara lo que pensaba.

"Mi hijo de 9 años preguntó: '¿Santa es real? Está bien que me digan que no'. Le dije que no que era su mamá y su papá compraban los regalos para llenar las botas, pero que era real en el sentido de que es un símbolo de la Navidad, un símbolo de dar. También tumbamos al Elf on the Shelf, al Conejo de Pascua y al Hada de los Dientes. Parecía aliviado y quería que alguien confirmara lo que pensaba, pero me dijo que todavía podíamos esconder al duende (Elf on the Shelf) y poner regalos de parte de Santa".

Jessica Waagner

Hacemos el trabajo de Santa para poder difundir su mensaje de esperanza, espíritu y amor.

"Cuando mi hijo de 10 años me preguntó durante la clase de karate de su hermano menor lo que hice fue contestar como ya lo había hecho: '¿Tú qué crees?' Y él me dijo, 'No sé.

"Cuando su hermano se fue a dormir, mi esposo y yo hablamos con él frente a frente. Le dije: 'Sí, ponemos tus regalos en la bota'. Empezó a llorar. Y le dije: 'Pero, eso no nos convierte en Santa. Hacemos el trabajo de Santa para poder difundir su mensaje de esperanza, espíritu y amor. Así es que sí, ponemos los regalos pero no somos Santa'. También le contamos la historia de Santa (ama la historia) y lo manejó muy bien".

Meaghan Greenleaf Wildes

Fui honesta con él y su hermano, pero les hice prometer que no le arruinarían la idea a nadie.

"Mi hijo de 8 años tenía dudas el año pasado así es que para probar su teoría escondió las galletas de Santa. Dijo que si no se las comían, entonces Santa no era real. Me pasé una hora buscando las malditas galletas y nunca las encontré. Le dije que tal vez Santa no quiso buscarlas o pensó que no había nada.

Finalmente, seis meses después me preguntó directamente y fui honesta con él y su hermano, pero les hice prometer que no le arruinarían la idea a nadie. Entonces hace unas semanas se les ocurrió que cómo le hacían los papás para poner los regalos y guardar el secreto y conseguir esas cosas tan geniales. Creo que los impresioné.

Teri Davis

Es algo que le pueden decir a un amigo que quiera echarles a perder a Santa.

"Tengo cuatro hijos y soy maestra de cuarto año. Cada año surgen preguntas sobre Santa en la escuela. Mi respuesta estándar para estos niños de 9 y 10 años es: 'Si crees en Santa, él cree en ti'. Al parecer funciona. Y es algo que le pueden decir a un amigo que quiera echarles a perder a Santa".

Vicki Thompson Paris

Ahora ella es Santa y el Hada de los dientes para su hermana.

"Hable con mi hija sobre el espíritu de dar y convertirse en Santa ella misma. Tenía como 8 años y ya estaba diciendo lo de que Santa no era real y que ella ya lo sabía. Me imaginé que lo había platicado con sus compañeros de escuela. Me convenció cuando empezó a decirles a todos los miembros de nuestra familia que ella ya lo sabía, así es que una noche le hablé sobre la forma en que en otros países y culturas se considera a Santa y sobre su origen, y luego le pedí que se convirtiera en Santa para alguien más.

Finalmente le pregunté que si lo había disfrutado mientras duró y que si consideraba que siguieramos con el cuento para su hermanita de dos años. Lo pensó un momento y contestó que aunque no le había gustado que le mintiéramos sobre el Hada de los Dientes y Santa, si le gustaba esperar despierta y tratar de ver su magia por lo que ahora ella es Santa y el Hada de los Dientes para su hermana porque cree que yo no soy muy convincente. Cree que ella puede ocultar mejor su identidad mágica que yo".

Jenn Aguilar

Lo envolvió con un comentario muy gentil, "Gracias mami, por decirme la verdad sobre Santa".

"Una noche, mientras acostaba a mi pequeño, me preguntó: '¿Santa es real?' Me detuve por un segundo y le pregunté lo que pensaba. 'Algunas personas dicen que no es real, pero yo lo he visto. Pero creo que tú, yo, Buela (mi madre), y mis primos somos los únicos que todavía creemos en él".

Entonces empecé a contarle que hace mucho tiempo, había un hombre que le daba regalos a los niños, y que su espíritu vive en cada uno de nosotros hasta la fecha (pequeña paráfrasis). Después de algunos parpadeos, empezó a llorar. '¿¡Quieres decir que Santa está muerto!?' dijo.

¡Auch! Tenía una oportunidad, y la eché a perder. Hablamos un poco y se calmó. Lo arropé con mucho cariño. 'Gracias mami, por decirme la verdad sobre Santa. Te amo". ¡Fiu!"

Selma Altas

Esto hace que sean parte de la magia y de la diversión porque nada es mejor que ser Santa.

"Cambiamos el creer en Santa por el convertirse en duende para ayudar a difundir el espíritu de dar, de amor y de la Navidad y convertirse en parte de la magia. Cuando uno de nuestros hijos decía que ya no creía en Santa, lo invitábamos a formar parte del secreto para mantener viva la magia para el siguiente hijo. Le hablábamos de la importancia de no acabar con la ilusión del hermanos más pequeño le permitíamos al más grande ayudar a esconder el duende o a llenar las botas. Eso los hace formar parte de la magia y de la diversión porque nada es mejor que ser Santa. Ha funcionado. Todavía me falta un hijo".

Kendra Votava

Depende de ti creer en la magia y en el espíritu de dar, no importa lo que pase en la tele o en las tiendas.

"Cuando mi hija era muy pequeña, me pidió que le confirmara que si lo que decían algunas de sus amigas era cierto, que Santa existía. Le pregunté: '¿Dejamos de dar y de ser amables con la gente si descubrimos que Santa es un truco de la mercadotecnia?' 'No', me dijo. Bueno allí está tu respuesta. Depende de ti creer en la magia y en el espíritu de dar, no importa lo que pase en la tele o en las tiendas.

Ahora tiene casi 11 años y el otro día me dijo: 'Mamá, ¿cómo pude pensar que tu ibas a dejar que un anciano me viera mientras duermo o que un extraño entrara a la casa?' Y yo le dije: 'Obviamente que no iba a permitirlo, Sonia, porque Santa no es cualquier persona. Es el espíritu de dar, ¿recuerdas?' Se fue a escribir su carta para Santa, pero podría ser la última vez, así es que me voy a buscar esa cosilla de realidad virtual que pidió".

Ana Nita

Saben que no existe como persona

"Les dijimos que todos somos Santa cuando le damos nuestro tiempo, dinero o regalos a otras personas. Saben que no existe como persona, pero que es el espíritu de la Navidad".

Mirna Sierra-Duchemin