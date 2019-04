Niña contrae terribles parásitos por caminar descalza

Agencia

BRASIL.- Algunos días después de haber viajado a una zona rural de Río de Janeiro (Brasil), una niña de 10 años comenzó a sufrir picazón en sus pies, donde también se le formaron pápulas, por lo que debió recibir atención médica.

De acuerdo a RT, durante el viaje, la menor caminó descalza por una pocilga con barro, por lo que se cree que allí fue infectada por un parásito que le afectó a la planta de los pies y los dedos, produciéndole dolorosas heridas con puntos negros en el centro, detalló The New England Journal of Medicine.

La picazón que la niña padeció por diez días fue provocada por una enfermedad cutánea llamada tungiasis, que se origina cuando el insecto ingresa a través de la piel. Los médicos consiguieron extraerle las conocidas como pulgas de arena de varias de las heridas.

Esos parásitos se introducen boca abajo, dejando lugar para respirar, evacuar y expulsar sus huevos, lo que genera una hinchazón que puede llegar a alcanzar un centímetro. Así pueden vivir entre cuatro y seis semanas hasta que mueren, detalló la Organización Mundial de la Salud.

El organismo agregó que debido a la sobreinfección bacteriana de las heridas, se pueden desarrollar abscesos, supuración o linfangitis.