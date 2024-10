OMS aprueba primer diagnóstico in vitro para detección de mpox

La Organización Mundial de la Salud aprobó el ensayo 'Alinity m MPXV', desarrollado por Abbott Molecular, como el primer diagnóstico in vitro (IVD) para la detección de mpox en su lista de Uso de Emergencia (EUL).

Esta inclusión es un paso importante para mejorar el acceso global a pruebas confiables de mpox.

La aprobación para el uso de emergencia de esta prueba permitirá ampliar la capacidad de diagnóstico en países que enfrentan brotes de mpox, donde la necesidad de pruebas rápidas y precisas ha aumentado drásticamente.

