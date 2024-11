La OMS descarta que el brote de mpox sea comparable con el COVID-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha subrayado que el reciente brote de mpox, antes conocido como viruela del mono, no representa un riesgo comparable al de la pandemia de COVID-19.

Según Hans Kluge, director de la OMS para Europa, se dispone de suficiente conocimiento sobre el virus y cómo controlarlo, lo que permite asegurar que la propagación del mpox puede ser contenida.

As we tackle #mpox as a public health emergency of international concern for the second time in 2 years, I want to convey 3 basic messages today on behalf of @WHO_Europe.



Message 1: mpox is not the "new #COVID".



