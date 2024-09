Paciente en Missouri contrae gripe aviar sin tener contacto con animales

El viernes, autoridades de salud confirmaron que un paciente hospitalizado en Missouri contrajo gripe aviar, a pesar de no haber tenido contacto conocido con vacas lecheras ni con otros animales relacionados con el brote actual.

Este caso marca la decimocuarta infección por gripe aviar en Estados Unidos desde marzo, cuando el virus, que inicialmente afectó a aves silvestres y mamíferos, se detectó en vacas lecheras. Otro contagio se registró en 2022.

