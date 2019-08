Mujer pierde piernas y brazos tras recibir lamida de su perro

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Una inocente lamida de su perro transmitió a Marie Trainer, del estado de Ohio (EE.UU.), una bacteria que le costó la amputación de sus cuatro extremidades, tras haber quedado en coma inducido durante 10 días.

Al despertar se dio cuenta de que le habían amputado piernas y brazos. Era la única opción que tenían los médicos: su vida corría peligro, publica el portal de noticias RT.

Poco después Marie notó los primeros síntomas de la infección: náuseas y fiebre. Tras ser ingresada en el hospital la condición de la mujer siguió empeorando. Su cuerpo se vio afectado por la sepsis y desarrolló gangrena. Ante tales circunstancias, los médicos decidieron ponerla en coma inducido.

Marie se despertó 10 días después y descubrió que le habían amputado parcialmente los brazos y las piernas. "Cuando abrí los ojos, no sabía dónde estaba", comentó a la cadena Fox 8. "Fue muy duro descubrir que tuvieron que quitarme las piernas y los brazos [...] muy difícil de aceptar", compartió la mujer. No obstante, según los médicos gracias a las amputaciones sigue con vida.

Habitualmente la exposición a la bacteria Capnocytophaga no tiene las graves consecuencias que sufrió Marie.

