Pfizer firmó un acuerdo con Medicines Patent Pool (MPP), una organización respaldada por la Naciones Unidas, en el que permite dar acceso a su patente a los fabricantes de medicamentos genéricos para suministrar su píldora contra Covid- 19.

Pfizer will work with @medspatentpool to make the Pfizer COVID-19 oral antiviral candidate, if approved, available in low- and middle-income countries that make up ~53% of the world’s population. https://t.co/83QBB7lvJZ