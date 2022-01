Pfizer tendrá lista una vacuna contra Ómicron en marzo: Albert Bourla

Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer, dijo este lunes que la compañía ya se encuentra desarrollando una vacuna enfocada para combatir la variante Ómicron de COVID-19 y que estará disponible en marzo de este año.

Bourla le comentó a la CNBC que ya comenzaron a fabricar dichas dosis que también funcionarán contra las otras variantes que están circulando.

Dejó en claro que aunque se desconozca si este nuevo producto será necesario o no, Pfizer tendrá listas algunas dosis para los países que lo requieran lo antes posible.

Además comentó que con la nueva vacuna se busca tener una mejor protección contra las infecciones y no una reducción de terminar hospitalizado, pues las inyecciones actuales contra el coronavirus ya ofrecen eso.

Bourla también agregó que no está claro si se necesita una cuarta dosis para combatir a la COVID-19, pero señaló que Pfizer realizará experimentos para determinar si es necesario una dosis adicional.

Por otra parte, el director ejecutivo de Moderna, Stephane Bancel , dijo a CNBC el lunes que la compañía está trabajando en un refuerzo contra Ómicron y que llegará este otoño, así como señaló que pronto entrará en ensayos clínicos. Bancel dijo que la demanda es alta por parte de los gobiernos, ya que preparan vacunas regulares contra el virus.

