P&G retira del mercado desodorantes que contienen químico cancerígeno

La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés) emitió un comunicado en el que informó que la empresa multinacional Procter & Gamble (P&G) de manera voluntaria retiró del mercado en Estados Unidos algunos desodorantes en aerosol de la línea Old Spice y Secret por contener benceno, químico cancerígeno.

“El benceno está clasificado como carcinógeno humano. La exposición al benceno puede ocurrir por inhalación, por vía oral y a través de la piel y puede resultar en cánceres como leucemia y cáncer de la médula ósea y trastornos sanguíneos que pueden poner en peligro la vida” anunció P&G.

P&G Issues Voluntary Recall of Specific Old Spice and Secret Aerosol Spray Antiperspirants and Old Spice Below Deck Aerosol Spray Products Due to Detection of Benzene https://t.co/qGtJQn2zQx pic.twitter.com/ha1ODpS6vn