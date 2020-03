¿Puede la cloroquina prevenir o curar el coronavirus?

ESTADOS UNIDOS.- Luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunciara que la hidroxicloroquina (Plaquenil) podría ser una potencial cura para el Covid-19, esto impulsó sus ventas en las recientes horas. Pese a que esta medicina por el momento solo es de uso exclusivo de hospitales para tratar el coronavirus.

De acuerdo con el sitio de Medline Plus, la cloroquina es un fosfato que pertenece a una clase de medicamentos conocidos como antimaláricos y amibicidas, por lo que se emplea para combatir la malaria y la amibiasis.

Puede ser prescrito para otros usos dependiendo la consideración de los médicos y/o farmacéuticos y suele venir envasado en forma de tabletas. Su vía de administración es oral, en adultos se recomienda ingerir una dosis del medicamento una vez a la semana respetando el día y hora en que se realizó la primera toma, sin embargo no debe automedicarse bajo ningún pretexto.

¿Cuáles son los efectos secundarios de la cloroquina?

Entre los efectos secundarios provocados por el fosfato de cloroquina destacan el malestar estomacal, cefalea (dolor de cabeza), pérdida de apetito, diarrea, malestar estomacal, caída del cabello, así como cambios en el estado de ánimo. También se informó que puede causar alergias con los siguientes medicamentos:

Paracetamol (Tylenol).

Cimetidina (Tagamet).

Productos elaborados a base de hierro.

Isoniazida (Nydrazid).

Trisilicato de magnesio (Gaviscon).

Metotrexato, niacina, rifampicina y productos elaborados a base de hierbas.

El fosfato de cloroquina puede dañar a los lactantes, por lo que si te encuentras embarazada deberás comunicárselo a tu médico. Ante el brote de Covid-19 es importante no automedicarse, pues apenas darán inicio las pruebas con esta medicina para observar su reacción en pacientes infectados.

¿Qué dice la OMS respecto a medicamentos o terapias que permitan curar el Covid-19?

Hasta la fecha, no hay ninguna vacuna ni medicamento antiviral específico para prevenir o tratar el coronavirus. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas.

Aunque algunos remedios occidentales, tradicionales o caseros pueden proporcionar confort y aliviar los síntomas de Covid-19, no hay pruebas de que los medicamentos actuales puedan prevenir o curar la enfermedad. La OMS no recomienda la automedicación, en particular con antibióticos, para prevenir o curar la Covid-19.

Hay varios ensayos clínicos en curso con medicamentos occidentales y tradicionales. La OMS facilitará información actualizada tan pronto como los resultados de los ensayos clínicos estén disponibles.