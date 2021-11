¿Qué es la nueva variante sudafricana de COVID y por qué es tan peligrosa?

El grupo científico sudafricano identificó esta semana una nueva versión del coronavirus llamada B.1.1.529, que según ellos es la que provocó un brote reciente en Gauteng, la provincia más poblada del país.

Este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS) denominó a esta nueva variante como "Omicron" y se ha sugerido que provoca un mayor riesgo de reinfección con esta variante.

No está claro dónde surgió la nueva variante, pero los científicos la detectaron inicialmente en Sudáfrica y también se la ha visto en viajeros a Bélgica, Botsuana, Hong Kong e Israel.

El ministro de Salud de Sudáfrica, Joe Phaahia, dijo que la variante estaba vinculada con un “aumento exponencial” de casos en los últimos días, aunque los expertos tratan de determinar si ésta, llamada B.1.1.529, es realmente la causa.

The Technical Advisory Group on SARS-CoV-2 Virus Evolution met today to review what is known about the #COVID19 variant B.1.1.529.

They advised WHO that it should be designated a Variant of Concern.

WHO has named it Omicron, in line with naming protocols https://t.co/bSbVas9yds pic.twitter.com/Gev1zIt1Ek