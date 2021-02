¿En qué momento es recomendable iniciar cuarentena por Covid-19?

Ciudad de México.- ¿Asististe a una reunión de amigos y uno de ellos resultó positivo a Covid-19? ¿Alguno de tus compañeros de la oficina fue contagiado?

La primera pregunta que te harás es en qué punto es recomendable comenzar a guardar la cuarentena por el virus.

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), aconseja que se lleve a cabo desde el momento en que se te notifique que mantuviste contacto cercano con la persona confirmada a la infección del SARS-CoV-2.



Por ello, en el aislamiento, quien sospeche ser portador, tendrá que alejarse de todos aquellos que compartan un espacio con él.



La Secretaría de Salud señaló que es recomendable permanecer aislados a partir de ese momento y hasta 14 días después.

Es en ese transcurso en el que de acuerdo con la dependencia, deben poner atención a la aparición de síntomas y signos del Covid-19.



"Esta medida ayuda a prevenir la propagación de la enfermedad, que puede producirse antes de que una persona sepa si está enferma o infectada por el virus sin tener síntomas.



Las personas en cuarentena deben quedarse en sus casas por 14 días, mantenerse alejadas de otras personas, monitorear su salud y seguir las instrucciones de su médico", indicó.



En cambio, las personas que ya lo padecieron durante los últimos tres meses no deben hacer la cuarentena o repetir la prueba, siempre y cuando no presenten síntomas del virus, advirtió la SSJ.



"Las personas que vuelven a manifestar síntomas dentro de los tres meses de su primer episodio de COVID-19 pueden necesitar una nueva prueba de detección si no se identifica otra causa para sus síntomas", especificó.



¿Qué se considera un contacto cercano?

Si estuvo a menos de dos metros de distancia de una persona que tiene COVID-19 por 15 minutos o más.

Si cuidó en casa a una persona enferma con COVID-19.

Si tuvo contacto físico con la persona (la abrazó o la besó).

