Usan gatitos para combatir el asma

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando una persona tiene asma lo primero que piensan es en alejarse de los animales, sobre todo de los gatos por su pelaje, pero ¿qué pasaría si te dijéramos que los mininos pueden ser el mejor remedio?, informa el portal de entretenimiento Televisa Espectáculos.

Hay 235 millones de personas en el mundo que la sufren asma.

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Copenhague, en Dinamarca, los parásitos y bacterias de los gatos pueden frenar la variación del gen rs7216389 TT, el cual es el responsable del asma.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores observaron a 377 niños con la intención de romper con el mito de que los gatos provocan esta enfermedad. A pesar de los perros también fueron tomados en cuenta, el beneficio parece estar sólo en los felinos.

Sin embargo, los especialistas señalan en su investigación que uno de cada tres niños ya contaba con asma al momento del estudio, por lo que creen que este patrón se repite en la población.

