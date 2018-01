¿Cuántas veces a la semana tienes que ver a tu pareja?

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Para algunas personas, el tiempo que pasan con su pareja es lo más importante. Incluso, hasta buscan la manera de verlo todos los días, pero según la ciencia, la clave para ser feliz y lograr una relación duradera es disminuir el tiempo de convivencia con esa persona especial.

De acuerdo con información del portal de entretenimiento Televisa Espectáculos, Scott Carrol, psiquiatra y autor del libro "Do not Settle: How to marry the Man you were for war", cree que ver a la otra persona dos veces a la semana es suficiente para tener éxito en la relación, ya que esto provocará que tengas tiempo libre para ti y para desarrollar sentimientos más profundos, superando así, el enamoramiento superficial.

También te puede interesar: ¿Cada cuándo debes cambiar de pareja?

La idea de Scott Carrol es apoyada por el psicólogo Seth Meyers, quien asegura que ver a la pareja con demasiada frecuencia puede afectar la relación a largo plazo.

"El problema de verse con demasiada frecuencia desde el principio crea una ilusión de intimidad y dependencia, a pesar de que cada persona sabe que lleva meses, o incluso años, conocer verdaderamente a alguien", cita el periódico británico The Independent.

De esta forma, el especialista concluye que el factor "tiempo" juega un papel muy importante en la pareja, pues lejos de "acabar con el amor" puede hacerlo más fuerte.

¿Cada cuándo debes cambiar de pareja?

El psicólogo Rafael Santandreu, explicó al sitio español “El Nacional” que “las relaciones largas solo duran gracias a los celos y a la dependencia”.

Por lo que su recomendación para ser feliz es cambiar de pareja cada 3 o 5 años, ya que según él, los seres humanos no están preparados para tener relaciones largas.

El psicólogo expone que “antes las relaciones eran imposiciones del hombre sobre la mujer”, algo así como una forma de esclavismo. Su sugerencia es que cuando el amor deje de sentirse, lo mejor es buscar otra pareja.

“No tienes ninguna posibilidad de volverte a enamorar de tu pareja ni de recuperar el deseo sexual, así que ya puedes empezar a buscar otra persona“.