¿Aburrido de tomar café? Prueba estas bebidas en la mañana

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Miles de personas en todo el mundo son consumidores del café, que por la mañana ayuda a despertar, despejar la mente, mantenerte concentrado y demás beneficios, pero el exceso de cafeína en el cuerpo también trae algunas consecuencias, por lo cual te presentamos unas alternativas para incluir en tu dieta, que son saludables.

El café es una de esas bebidas especiales que no solo pueden tomarse junto con cualquier comida del día, también puede ser utilizada para entablar conversaciones o beberse por simple costumbre. De acuerdo con el portal Mejor Salud, existen muchas dudas si es un alimento que puede ser, o no, consumido masivamente, esto se debe a que, a pesar de tener una gran cantidad de beneficios, también puede ser perjudicial para la salud.

También te puede interesar: Conoce el 'lado oscuro' del café

Aunque el café también tiene propiedades beneficiosas para la salud, es importante conocer algunas alternativas saludables para no abusar de esta bebida tan popular en muchos países.

Hay que tener en cuenta que, si no padecemos ningún problema de salud, un café diario no tiene por qué ser dañino, a no ser que tengamos una indicación específica de nuestro médico. Lo que debemos intentar es elegir un café de buena calidad, a ser posible ecológico, de tueste natural y no torrefacto, de la variedad arábiga 100%.

Sí que deberíamos reducir el consumo de café cuando sentimos que la cafeína nos afecta, no nos sienta bien, o no tenemos opción de tomar un café de buena calidad. Prueba estas bebidas:

Té Oolong

El té Oolong sabe riquísimo, tiene una pequeña dosis de cafeína que te llena de energía sin crear adicción y está lleno de beneficios:

Elimina los radicales libres vinculados con problemas como infartos, enfermedades cardíacas, diabetes, artritis reumatoide y hasta ciertos tipos de cáncer.

Acelera la pérdida de peso al mejorar tu metabolismo, el cual aumenta la capacidad de tu cuerpo de quemar calorías.

Fortalece los huesos previniendo la osteoporosis, fracturas y más, y hasta fortifica los dientes.

Controla la diabetes al regular el nivel de azúcar e insulina en la sangre, ayudándote a mantenerlos bajo control.

Mejora la digestión y calma los dolores de estómago.

Alivia el estrés y la ansiedad.

Impulsa la función mental.

Embellece el cabello.

Fortalece el sistema inmune.

Mejora la apariencia de la piel.

Latte de diente de león

Por extraño que parezca, la raíz de los dientes de león, usualmente tomada por maleza, tiene un sabor muy similar al café e igual que éste te llena de energía. Entre sus beneficios se encuentran el alivio de trastornos hepáticos, diabetes, enfermedades urinarias, acné, cáncer y anemia. De acuerdo al portal Adelgaza, también ayuda en el mantenimiento de la salud ósea, el cuidado de la piel y es muy beneficioso para los programas de pérdida de peso.

Kombucha

El kombucha es una bebida fermentada 100% natural conocida por sus enormes beneficios. Además llenarte de energía, ésta mejora tu digestión, te ayuda a perder peso, limpia y desintoxica tu organismo, favorece tu sistema inmunológico y previene el cáncer.

Latte de Matcha

Hecho de un polvo, este té verde jade no sólo es increíblemente delicioso, también es genial para tu cuerpo. Aunque tiene un poco de cafeína, el Matcha también contiene un relajante natural (L-teanina), esta combinación le permite proporcionarte energía constante y duradera sin la ansiedad y los nervios que general el café.

Té Chai

Nativa de la India, esta bebida energizante se hace comúnmente con té negro, leche (puedes usar leche de almendras o de coco) y una variedad de especias como canela, jengibre y cardamomo. Una taza de té de chai caliente te ayudará a obtener el impulso de energía que necesitas.

Agua con limón

Las bebidas cremosas de café te ofrecen una inyección inmediata de energía, pero al medio día estarás sintiéndote de nuevo lenta y aletargada, y claro, necesitando una nueva dosis. A veces, son las cosas más simples las que estimulan tus sentidos, como la tradicional pero efectiva agua con limón.

Esta por el contrario al café, además de darte energía tiene un efecto tranquilizante duradero y te ayuda a eliminar la depresión en tu cuerpo.

Chía fresca

La chía es un gran complemento para tus mañanas, pues la chía fresca no sólo es hidratante sino súper energizante. Es una gran idea agregarle jugo de limón para hacer una bebida.

Té de regaliz

El té de regaliz es en realidad libre de cafeína, pero apoya las glándulas suprarrenales sobrecargadas, que son los órganos que responden al estrés, y es por esto que aumenta tu energía. Usa 20 gramos de raíz por cada litro de agua para beberlo.