¿Tienes diabates o alergias? Prueba yogurt de leche de cabra

Agencia

COAHUILA.- Investigadoras mexicanas desarrollaron un yogurt a partir de leche de cabra adicionado con aloe vera, que contribuye al tratamiento de enfermedades crónicodegenerativas como la diabetes, o alergias alimentarias en niños y padecimientos intestinales, además de que permitiría bridar mejores ingresos a los productores.

Después de estudiar la leche de cabra de yogurt, las especialistas de la Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) descubrieron que podría ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre de personas diabéticas, además de eliminar alergias alimentarias gracias a sus componentes, informó Notimex.

También te puede interesar: ¿Sin postre para Navidad? Prepara un arbolito de Nutella

“Este lácteo contiene beta caseina y k-caseina, en tanto que los niños son alérgicos a las alfa caseínas. Al igual que las personas que tienen enfermedades intestinales, el aloe vera es un buen regenerador celular y nos ayuda a cubrir el sistema gastrointestinal desde esófago hasta intestino grueso”, detalló la licenciada en Nutrición y estudiante de la maestría en Ciencia y Tecnología en Alimentos, Mariela Enríquez Acevedo.

La científica dijo a la Agencia Informativa Conacyt que el yogurt también ayuda a causar saciedad debido a sus altos contenidos de fibra soluble, por lo que también contemplan la posibilidad de añadir estevia que contiene grandes cantidades de compuestos fenólicos y antioxidantes.

A su vez, la doctora Ruth Elizabeth Belmares Cerda subrayó que entre sus principales objetivos está el de generar un producto que pueda darle un valor agregado a los productores de leche de cabra en Coahuila para que mejoren sus ingresos.

“Cuando hay alta producción de esta leche no se le da el aprovechamiento adecuado y por el sabor que posee no es de consumo común por parte de las personas. Muchas prefieren tomar leche de vaca, a pesar de que la leche de cabra tiene un alto contenido de proteínas, que muchas veces no conocemos”, expuso.

Hasta ahora la investigación cuenta con la colaboración de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) y el Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud (CIDICS) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).