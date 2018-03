Alejáte del botox, estos alimentos funcionan igual

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Muchas personas quisieran que la fuente de la eterna juventud fuera una realidad, porque no quisieran que los años se reflejaran en su físico y envejezcan sin remedio, por lo cual recurren al botox, una sustancia que ayuda a eliminar las arrugas, pero que la solución es temporal y pasados los efectos de la sustancia, la realidad vuelve y las arrugas reaparecen.

Con este tratamiento estético se busca es que la piel recupere su aspecto sano, elástico y firme de la juventud, pero no siempre con buenos resultados. Además, las cirugías estéticas son peligrosas y la mayoría de las veces innecesarias.

También te puede interesar: ¡Gordito pero feliz! Puedes padecer megarexia

Pero hay formas de ayudar a nuestra piel de forma natural, y son elementos que tenemos a la mano o podemos adquirir. Aquí una lista de alimentos que recomienda el portal Cultura Colectiva:

Pollo y carnes rojas.- El pollo o la carne de res son dos alimentos que suministran una carga importante de colágeno para el organismo, por ello es que es tan recomendable su ingesta.

Frutos secos.- Para aquellos que no gusten de la carne, pueden sustituirla sin ningún problema con frutos secos, los cuales también ofrecen una importante carga de colágeno, debido a sus altas proporciones de ácidos grasos Omega-3, Omega-6 y Omega-9.

Pescado.- Su aporte es menor al de la carne pero aun así sus dosis de colágeno son fundamentales para el organismo. Salmón, trucha o pescado blanco son algunas de las opciones para obtener esta proteína que le dará a tu piel grandes beneficios.

Huevos.- Es uno de los alimentos que deben estar en la base de tu dieta. Aportan grandes cantidades de proteína a tu cuerpo, entre ellas, por supuesto, el colágeno. Aprovecha que no es un alimento costoso ni difícil de conseguir, además se puede preparar de diversas maneras.

Fruta rica en vitamina C.- Naranja, kiwi o tomate son tres de las frutas que no deben faltar en tu dieta, sobre todo porque impulsan el desarrollo de colágeno gracias a sus aportes de vitamina C.

Lisina.- Los alimentos ricos en el aminoácido lisina son grandes potenciadores del colágeno. Las papas, lentejas, quinoa, soja y las algas son algunas de las fuentes desde las cuales lo puedes obtener. Además, ten en cuenta que son alimentos baratos y fáciles de conseguir.

Té.- El té es rico en catequinas, los denominados antioxidantes del té, que evitan la disminución de colágeno en el organismo. Además de ser una bebida deliciosa, te ayudará a verte joven.

Frutas y verduras de color rojo.- No dejes de comer manzanas, cerezas, fresas, pimientos rojos o remolacha. Su gran contenido de licopeno ayuda a segregar colágeno en cantidades importantes para beneficio de tu organismo.

Recuerda que no todo se basa en una buena alimentación, otros factores hacen que la producción de colágeno se vea alterada en el cuerpo; por ejemplo, el estrés, un alto consumo de azúcar, la nicotina o una prolongada exposición al sol. Evita abusar de todo ello para que tu piel no pierda su juventud y buena apariencia.