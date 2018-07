El uso de la corbata podría estar 'asfixiándote', ¡cuidado!

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Alégrate, ahora ya tienes una buena excusa para no usar corbatas a diario. Odiadas por casi todo hombre, pero de cualquier manera utilizadas y obligadas en casi cualquier oficina o evento, las corbatas constantemente han formado parte del vestuario de los hombres (y algunas mujeres) durante siglos. Pero de acuerdo a un nuevo estudio, estas pequeñas herramientas de tortura medievales pueden afectar las funciones cognitivas de las personas.

El estudio fue realizado por investigadores en el hospital universitario Schleswig-Holstein en Alemania, y fue publicado en el diario científico Neuroradiology. Durante la investigación, se estudiaron a 30 hombres saludables y se les instruyó acerca de cómo vestir. La mitad de los participantes fueron obligados a portar una camisa de vestir con corbata en nudo Windsor firme (es decir, apretada). La otra mitad solo llevo una camisa de cuello abierto, sin corbata, publicó el portal Fyer Wayer.

Después, realizaron resonancias magnéticas para analizar los efectos de las corbatas en el cerebro de los participantes. Se encontró que los accesorios aplastan las venas en los cuellos de los participantes, reduciendo el flujo de sangre que llega al cerebro en un 7.5%, y de esta manera también reduciendo la cantidad de oxígeno.

Los investigadores afirmaron que esa reducción no es suficiente para provocar síntomas obvios, pero si para afectar la función cognitiva de los individuos. En términos simples, si sigues apretando tu corbata para que “se vea bien” estás reduciendo la capacidad de tu cerebro de pensar correctamente. Esto te puede hacer tomar malas decisiones, o perder un poco de fluidez al hablar.

Este no es el primer estudio acerca del efecto secundario de utilizar corbatas. En el 2003, investigadores de la New York Eye and Ear Infirmary descubrieron que la utilización de corbatas apretadas tenía la posibilidad de dañar la visión de las personas a largo plazo por exactamente las mismas razones.

Así que ahora ya lo sabes. Deshaz el nudo alrededor de tu cuello y quema todas esas pequeñas serpientes de tela. Si todos los empresarios de Silicon Valley lo hacen, ¿porqué tú no? Pero bueno, si es obligatorio en tu oficina al menos no la aprietes tanto.