¡Cuidado! Esta hermosa planta provoca quemaduras o ceguera

Agencia

Estados Unidos.- Una peligrosa planta está teniendo un nuevo brote en Norteamérica: sus hermosas flores y hojas amplias pueden producir quemaduras de tercer grado e, incluso, ceguera.

Robert Emma vive en un pacífico condado de Virginia, en Estados Unidos. Este martes, su nombre quedó impreso en las noticias locales y nacionales por una planta que creció, de pronto, al lado de su casa, informó Noticieros Televisa.

A pesar de la belleza de la planta, Emma sospechó de ella y advirtió a las autoridades. Se descubrió entonces que se trataba de una peligrosa planta que ha causado estragos en el Reino Unido.

Today I helped ID VA’s first giant hogweed population! Its sap causes severe burns. One plant was found in Clarke County. Report sightings to your extension agent! ID help: https://t.co/VMkYqyaccB Thanks to @herbariumkeeper and @VTAgWeeds for ID help and report! pic.twitter.com/4BM9RhyMem