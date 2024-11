Secretaría de Salud eleva alerta para viajeros mexicanos por aumento de mpox

La Secretaría de Salud Federal de México ha incrementado el nivel de riesgo para los viajeros de bajo a medio debido al aumento de casos de viruela símica, también conocida como mpox, en países africanos como Congo, Ruanda, Uganda, Kenia y Burundi.

La nueva cepa del virus, el clado I y clado Ib, ha sido identificada como más peligrosa y contagiosa, lo que ha generado preocupación a nivel internacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado el mpox como una emergencia de salud pública de importancia internacional.

El mpox es una enfermedad viral que se transmite principalmente por contacto directo con lesiones en la piel o superficies mucosas de una persona infectada. También puede propagarse a través del contacto con sangre, fluidos corporales y gotas respiratorias.

Los síntomas incluyen dolor de cabeza, fiebre, erupciones cutáneas, dolor de espalda y ganglios linfáticos inflamados. Las lesiones en la piel suelen aparecer en el rostro, las manos y los pies.

Alerta sobre el mpox y sus variantes

Aunque no se ha reportado una situación alarmante en México, la Secretaría de Salud confirmó la existencia de 49 casos de mpox en 11 estados del país. No obstante, el especialista Mauricio Rodríguez Álvarez de la UNAM afirmó que, por el momento, no hay indicadores de que el virus represente un riesgo generalizado.

La doctora Rosa María Wong Chew, de la Facultad de Medicina de la UNAM, señaló que la cepa clado I provoca fiebre alta y erupciones en todo el cuerpo, mientras que el clado II, más benigno, se ha presentado con lesiones localizadas. La doctora advierte sobre la importancia de seguir medidas preventivas antes, durante y después de viajar a las regiones afectadas.

