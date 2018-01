¿Cómo saber si padeces fatiga crónica?

Agencia

Ciudad de México.- En México no existen cifras oficiales de cuántas personas padecen el síndrome de fatiga crónica. Hay médicos que consideran que "son de los diagnósticos que nadie quiere hacer porque es difícil de respaldar". Como es un síndrome, es decir, un conjunto de síntomas que se pueden presentar en distintas enfermedades, "no hay pruebas de laboratorio o microorganismos para responsabilizar, sólo los síntomas del paciente, los cuales no se pueden medir y dependen totalmente de su percepción".

También te puede interesar: Estos vegetales te ayudarán a sobrellevar el calor

La causa del Síndrome de fatiga crónica no está determinada, pero los especialistas han teorizado que va desde infecciones virales al estrés psicológico, o una combinación de factores, según la Clínica Mayo.

"Ninguna prueba individual puede confirmar un diagnóstico de Síndrome de fatiga crónica. Es posible que se necesiten una variedad de pruebas médicas para descartar otros problemas de salud que tienen síntomas similares", agrega.

Síntomas

Fatiga/cansancio

Pérdida de memoria o concentración

Dolor de garganta

Agrandamiento de los ganglios linfáticos del cuello o las axilas

Dolor articular o muscular sin causa aparente

Dolores de cabeza

Sueño no reparador

Agotamiento extremo que dura más de 24 horas después de realizar ejercicio físico o mental

Infecciones virales

De acuerdo con The Huffington Post, se ha detectado que algunas personas que han desarrollado el Síndrome de fatiga crónica sufrieron antes una infección viral. De acuerdo con información de la Clínica Mayo, entre los virus sospechosos se encuentran el virus de Epstein-Barr, el herpes humano 6 y los virus de la leucemia del ratón, pero no se ha encontrado un vínculo concluyente.

Problemas del sistema inmunitario

El sistema inmunitario de las personas que tienen síndrome de fatiga crónica parece estar levemente afectado, pero no está claro si este deterioro es suficiente como para causar este trastorno.

Desequilibrios hormonales

Las personas que padecen el Síndrome de fatiga crónica a veces también tienen niveles anormales en sangre de las hormonas que se producen en el hipotálamo, en la hipófisis o en las glándulas suprarrenales, destaca el documento de Clínica Mayo. Pero todavía se desconoce la importancia de estas anormalidades.

Si has experimentado cansancio persistente y extremo, a pesar de no realizar actividades físicas excesivas, consulta a tu médico. De acuerdo con un especialista consultado por HuffPost, la primera opción es acercarse a un médico general y después a un reumatólogo; la atención psiquiátrica también será necesaria.

En 2014, la FES Iztacala, de la UNAM, publicó un manual para diagnosticar el Síndrome de fatiga crónica. El él, los especialistas que lo elaboraron indicaron que "la aproximación clínica cobra importancia en el tratamiento, resaltando así la necesidad de una intervención multidisciplinaria".

Tratamiento

El tratamiento del síndrome de fatiga crónica se centra en el alivio de los síntomas.