Solsticio de verano: Hoy es el día más largo del año

Este jueves 20 de junio se celebra el solsticio de verano en el hemisferio norte, que es cuando el cuando el Sol alcanza su mayor elevación sobre el horizonte, al mediodía y describe en el cielo el arco más largo, con lo que se marca la llegada de la temporada más cálida del año.

De acuerdo con Servicio Meteorológico Nacional de Nueva York Este el de este año es el comienzo más temprano del verano en 228 años, ya que la última vez que ocurrió el solsticio de verano el 20 de junio fue en 1796.

Welcome summer!☀️Summer officially begins today at 4:51 PM. This is the earliest start to summer in 228 years, as the last time the summer solstice occurred on June 20th was in 1796.🌎 pic.twitter.com/ApIJ4jv2tj