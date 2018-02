¿Sabías? Luna llena deja afectaciones en las personas

Redacción

ESTADOS UNIDOS.- Si hoy fue uno de esos días en que hubieras preferido quedarte acostado en casa, porque no dormiste bien o por alguna extraña razón tu estado de ánimo no era el mejor, no te culpamos, pues quizá la superluna azul de sangre haya sido la culpable de tu pésimo día.

De acuerdo con muyinteresante.com, quizá suene a mito, y justo por eso científicos realizaron un par de estudios hace algunos años. El primero de ellos dice la Luna llena crea patrones de sueño interrumpidos.

Esta investigación fue de 2013 y encontraron que durante esta fase lunar, los participantes tardaban más en conciliar el sueño y tenían un 30% menos de tiempo de sueño profundo y más bajos los niveles de melatonina (hormona del sueño).

Un estudio más de MIgrane.com asegura que los patrones menstruales de la mujer pueden ponerse en consonancia con la Luna llena y tener síndrome pre menstrual durante esta etapa, así que este mes pudieron duplicarse los síntomas.

Quizá se necesitan de estudios más recientes, pero al menos con ese par de investigaciones se puede tener un indicio de las afectaciones de la Luna llena en las personas.

Superluna, luna azul y eclipse

La noche del 31 de enero coincidirán tres fenómenos astronómicos: superluna, luna azul y eclipse de luna, algo poco común, pues la última vez que ocurrió fue hace unos 150 años, aseguró la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Brenda Carolina Arias Martín.

La académica del Instituto de Astronomía explicó que la combinación de estos fenómenos permitirá percibir una Luna llena ligeramente más grande y brillante, que se podrá ver sin ayuda de telescopios o binoculares.

"Lo ideal sería buscar zonas oscuras que sean seguras para apreciarla mejor”, indicó en la especialista en un comunicado.

La universitaria detalló que habrá una Luna llena en perigeo, es decir, en la distancia más cercana a la Tierra, de ahí que se le denomine superluna.

Aclaró que sólo se observará un poco más grande y más brillante en zonas sin contaminación lumínica y sin nubes, “porque la gente piensa que la verá del doble de tamaño y no es así”.

Arias Martín señaló que se le llama Luna azul porque será la segunda luna llena que ocurra en un mismo mes, lo que es común y lógico porque el ciclo lunar es de alrededor de 28 días; “el término “azul” sólo es nominal y no significa que nuestro satélite natural se verá de ese color”, precisó.

Sobre el tercer evento es el eclipse de luna, indicó que no será visible en América Latina, ni siquiera de manera parcial, sólo se podrá apreciar en el norte del planeta y en algunas partes de Asia.

Expuso que se le dice luna de sangre porque cuando hay un eclipse la sombra que hace la Tierra sobre su satélite natural provoca que se disperse una luz roja, lo mismo sucede cuando hay mucha contaminación atmosférica, incluso si hay erupciones volcánicas.

"Parece que se torna de ese color, pero sólo es un fenómeno atmosférico terrestre”, puntualizó.